Заявлением о "возвращении" Крыма бывший президент Украины Пётр Порошенко демонстрирует, что у власти в Киеве находятся "неадекватные люди", успокаивающие себя подобными заявлениями. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Это показатель того, что у власти на Украине находятся неадекватные люди, которые не способны адекватно оценить ситуацию. Порошенко можно назвать и мечтателем большим, потому что только в мечтах у него может произойти то, о чём он говорит. Крым уже никогда не будет в составе Украины", — отрезал сенатор.

По словам Цекова, Порошенко можно назвать лицемером, поскольку "ничто не мешало" отмечать Курбан-байрам на территории Крыма, когда регион был в составе Украины. Сегодня же мусульманские праздники в республике — выходные дни, заметил парламентарий. Местные жители прежде не уделяли им внимания, а теперь "хорошо относятся".

"Этим занимался "Меджлис крымско-татарского народа"*, который использовали для борьбы с пророссийскими настроениями", — заметил Цеков.

Как отметил сенатор, на Украине "из года в год говорят такие банальные вещи", не обладая "высоким политическим мышлением". Подобные речи необходимы для самоуспокоения и "внутреннего потребления".

"Надо понимать менталитет украинской политической верхушки. Они все говорят подобные вещи и таким образом себя успокаивают. Они говорят это для внутренного потребления, думая, что народу такое приятно слушать. Хотя я считаю, что такие обращения к народу свидетельствуют о том, что они свой народ же не уважают и считают его глупым", — подытожил Цеков.

Напомним, экс-президент Украины Пётр Порошенко, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, пообещал "отобрать Крым" у России за год.