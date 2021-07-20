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Природные пожары в Карелии охватили почти шесть тысяч гектаров земли

На данный момент в Суоярвском и Сегежском районах продолжают действовать два очага возгорания, площадь которых составляет 2,2 тысячи га.

20 июля, 08:59

Фото © Соцсети

Природные пожары в Карелии охватили почти шесть тысяч гектаров земли. Видео © Соцсети

Суммарная площадь природных пожаров в Карелии на данный момент составляет почти шесть тысяч гектаров земли. Два очага возгорания на участке в 2,2 тысячи га действуют в пяти километрах от населённых пунктов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"По данным на утро 20 июля, всего в Карелии зафиксировано 39 очагов природных пожаров на общей площади более 5,9 тысячи га. В пятикилометровой зоне в Суоярвском и Сегежском районах продолжают действовать два природных пожара, площадь которых составляет 2,2 тысячи га", — указал собеседник агентства.

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Ранее Лайф писал, что в охваченную лесными пожарами Карелию прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Министр совместно с главой республики проведёт совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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