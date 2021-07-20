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Ретейлеры предупредили о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы

Компании обратились в Минприроды и другие ведомства с просьбой пересмотреть законопроект.

20 июля, 08:54
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Законопроект Министерства природных ресурсов и экологии РФ о новых требованиях к утилизации товаров и упаковки может стать причиной ухода торговой сферы в "серую зону", появления пустых полок в магазинах и сокращения ассортимента. Об этом сказано в совместном обращении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ["Магнит", X5 Group, "Лента" и другие] и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) [Wildberries, "Утконос", Ozon и другие]. РБК опубликовал выдержки из копии письма.

"Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению/обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов", — отмечается в тексте обращения.

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В Минприроды приняли обращение и планируют его рассмотреть. С позицией ретейлеров согласна Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Поддерживая озабоченность властей проблемами экологии, АКОРТ и АКИТ отметили в письме, что российские производители попадут в неравные условия с поставщиками из стран ЕАЭС, которым не нужно регистрироваться в специальной информационной системе, фиксирующей товары, разрешённые к продаже. Ассоциации предложили проработать иные механизмы регулирования ответственности производителей и направили своё письмо в ряд других ведомств.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна делает первые шаги в вопросе мусорной реформы, направлены первые инвестиции, а в ближайшие годы также должны быть запущены мусоросжигательные заводы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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