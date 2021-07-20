Во МХАТе рассказали, почему не откажутся от Бузовой в спектакле про Сталина
В театре не испугались негативных откликов критиков, несмотря на слишком большое внимание к постановке. Телезвезда вновь появится на сцене в сентябре, она "очень органична" в своей роли.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Московский художественный академический театр имени Горького доволен реакцией зрителей на спектакль "Чудесный грузин", в котором роль певицы Бэллы Шанталь исполнила Ольга Бузова. Театр не планирует менять что-либо в постановке или вовсе снимать её под давлением критиков, сообщила ТАСС пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.
Премьера спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 июня. По признанию художественного руководителя театра Эдуарда Боякова, МХАТ благодаря участию Бузовой "хайпанул". Но в ряде СМИ прокатилась волна негативных рецензий на постановку, не остались в стороне и разные деятели культуры.
"Мы очень довольны "Чудесным грузином". Такой реакции мы не ожидали. Зритель по-разному воспринял спектакль. Мы понимаем, что спектакль совершенно неклассический, это трагифарс. Кому-то очень нравится, кто-то не понимает, что это было. Но мы не планируем менять спектакль, мы продолжим не давать оценок личности Сталина. Пьеса показывает его таким, какой он был. <…> И Бузова, конечно, остаётся — она очень органична в этой роли. У неё несколько выходов, которые в сумме составляют 15 минут, она не ключевой персонаж", — сказала Мусина-Пушкина.
По словам пресс-атташе, театр сразу после премьеры открыл продажи на нашумевший спектакль уже на сентябрь. Все билеты на весь остальной сентябрьский репертуар будут выложены 22 июля. Представитель театра подчеркнула, что "ажиотаж был невероятный".
Мусина-Пушкина считает, что у постановки будут свои почитатели. Но тем, кому она не понравится, репертуар театра по-прежнему предлагает классические спектакли "Отцы и дети", "Лес", "Вишнёвый сад".
По словам пресс-атташе, негативных откликов критиков в театре не испугались, так как понимают, что внимание к МХАТу очень большое.
"И в любом случае, что бы мы ни делали, даже классический "Вишнёвый сад", где в главной роли театральная звезда Анна Большова, и возраст артистки приближён к возрасту героини, и играет она блестяще, всё равно нападки. А когда Бузова — понятно, что в нас со всех сторон полетели стрелы. Это было предсказуемо. Но мы считаем, что такие постановки имеют место быть в современном актуальном театре", — сказала Мусина-Пушкина.
Напомним, за своё выступление Бузова получила около полумиллиона рублей. Она хвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. Педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе. А актёр Сергей Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики.
Комментариев: 0