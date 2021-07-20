Во МХАТе рассказали, почему не откажутся от Бузовой в спектакле про Сталина

В театре не испугались негативных откликов критиков, несмотря на слишком большое внимание к постановке. Телезвезда вновь появится на сцене в сентябре, она "очень органична" в своей роли.