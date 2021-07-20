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Число случаев заражения ковидом в России с начала пандемии превысило 6 миллионов

Коэффициент распространения инфекции снизился с 1,02 до 0,99. От болезни за минувшие сутки вылечилось 22 218 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 382 213.

20 июля, 08:19
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии перевалило за отметку в шесть миллионов. За минувшие сутки выявлено 23 770 новых инфицированных ковидом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 10,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 218 человек, скончалось 784 человека, условная летальность выросла до уровня 2,5%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 6 006 536 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 382 213 человек. За весь период в России умерли 149 922 человека", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее эндокринолог Юрий Потешкин предупредил переболевших ковидом о возможном наборе веса. Кроме того, у людей, перенёсших болезнь, могут начаться проблемы с щитовидной железой. Врач рекомендует обращать внимание на тремор рук, потливость даже в прохладном помещении и раздражительность.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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