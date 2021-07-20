Число случаев заражения ковидом в России с начала пандемии превысило 6 миллионов

В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии перевалило за отметку в шесть миллионов. За минувшие сутки выявлено 23 770 новых инфицированных ковидом. Это больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 10,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 218 человек, скончалось 784 человека, условная летальность выросла до уровня 2,5%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 6 006 536 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 382 213 человек. За весь период в России умерли 149 922 человека", — отмечается в сообщении штаба.