Врач оценил "иммунную прослойку" населения в России
При этом инфекционист считает некорректным сравнивать мегаполисы и регионы, так как темпы вакцинации там различаются.
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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов оценил данные об иммунной прослойке населения.
"Если мы возьмём, например, госслужащих, в Москве их привито порядка 70%. Но это не значит, что среди всех слоёв общества таков процент иммунных людей — тех, кто переболел или получил вакцинацию", — отметил Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".
Инфекционист считает некорректным сравнивать мегаполисы и регионы, так как темпы вакцинации там различаются. Также, по его словам, важно учитывать, сколько людей получили одну дозу препарата, а сколько — полностью завершили вакцинацию. Викулов отмечает, что вторых пока что значительно меньше даже в столице.
Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 60%. Однако это не тот уровень, который позволяет расслабиться. А иммунолог Николай Крючков считает, что эта оценка слишком оптимистична, так как среди переболевших и привившихся есть люди, у которых защитное свойство иммунитета уже уходит либо практически ушло.
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