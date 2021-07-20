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Врач оценил "иммунную прослойку" населения в России

При этом инфекционист считает некорректным сравнивать мегаполисы и регионы, так как темпы вакцинации там различаются.

20 июля, 07:29
<p>Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов оценил данные об иммунной прослойке населения.

"Если мы возьмём, например, госслужащих, в Москве их привито порядка 70%. Но это не значит, что среди всех слоёв общества таков процент иммунных людей — тех, кто переболел или получил вакцинацию", — отметил Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".

Инфекционист считает некорректным сравнивать мегаполисы и регионы, так как темпы вакцинации там различаются. Также, по его словам, важно учитывать, сколько людей получили одну дозу препарата, а сколько — полностью завершили вакцинацию. Викулов отмечает, что вторых пока что значительно меньше даже в столице.

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Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу достиг 60%. Однако это не тот уровень, который позволяет расслабиться. А иммунолог Николай Крючков считает, что эта оценка слишком оптимистична, так как среди переболевших и привившихся есть люди, у которых защитное свойство иммунитета уже уходит либо практически ушло.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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