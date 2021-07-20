Врач оценил "иммунную прослойку" населения в России

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов оценил данные об иммунной прослойке населения.

"Если мы возьмём, например, госслужащих, в Москве их привито порядка 70%. Но это не значит, что среди всех слоёв общества таков процент иммунных людей — тех, кто переболел или получил вакцинацию", — отметил Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".

Инфекционист считает некорректным сравнивать мегаполисы и регионы, так как темпы вакцинации там различаются. Также, по его словам, важно учитывать, сколько людей получили одну дозу препарата, а сколько — полностью завершили вакцинацию. Викулов отмечает, что вторых пока что значительно меньше даже в столице.