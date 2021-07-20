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Покупкой российского истребителя Су-57 заинтересовались сразу пять стран

По словам главы "Рособоронэкспорта", в ближайшие годы РФ ожидает существенный спрос на данные самолёты, учитывая, что по своим тактико-техническим характеристикам они являются лучшими.

20 июля, 08:28
<p>Фото © ТАСС / EPA </p>

Фото © ТАСС / EPA

Сейчас Россия ведёт консультации о продаже истребителей пятого поколения Су-57 сразу с пятью иностранными государствами. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолёт будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации", — заявил он на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

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По словам Михеева, Су-57 является одним из лучших истребителей по своим тактико-техническим характеристикам. Кроме того, боевые машины обладают различными преимуществами перед конкурентами.

Ранее Лайф писал о том, что в США назвали российский истребитель Су-35 одним из самых красивых в мире. Также в голосовании принимали участие американские F-22 Raptor и F-15 Eagle, французский Rafale, европейский Typhoon, российский Су-57 и китайский J-20.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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