Покупкой российского истребителя Су-57 заинтересовались сразу пять стран

Сейчас Россия ведёт консультации о продаже истребителей пятого поколения Су-57 сразу с пятью иностранными государствами. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолёт будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации", — заявил он на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

По словам Михеева, Су-57 является одним из лучших истребителей по своим тактико-техническим характеристикам. Кроме того, боевые машины обладают различными преимуществами перед конкурентами.