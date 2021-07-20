Глава МЧС Зиничев прибыл в Карелию для координации работ по ликвидации пожаров
Министр совместно с главой республики проведёт совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.
Евгений Зиничев. Фото © Kremlin.ru
Сегодня утром глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Карелию для координации работ по ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", — добавили в МЧС.
Кроме того, министр совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым проведёт совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви Суоярвского района.
Как уже ранее писал Лайф, Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары. На апокалиптических кадрах, снятых местными жителями, горят частные дома, а автодороги заволокло дымом так, что практически ничего не видно — водители вынуждены проезжать через огненные ловушки только на свой страх и риск.
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