Глава МЧС Зиничев прибыл в Карелию для координации работ по ликвидации пожаров

Сегодня утром глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Карелию для координации работ по ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", — добавили в МЧС.

Кроме того, министр совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым проведёт совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви Суоярвского района.