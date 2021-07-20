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Глава МЧС Зиничев прибыл в Карелию для координации работ по ликвидации пожаров

Министр совместно с главой республики проведёт совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви.

20 июля, 08:12
<p>Евгений Зиничев. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/61548/photos/60935" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Евгений Зиничев. Фото © Kremlin.ru

Сегодня утром глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в Карелию для координации работ по ликвидации лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности", — добавили в МЧС.

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Кроме того, министр совместно с главой республики Артуром Парфенчиковым проведёт совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию помощи пострадавшим жителям посёлка Найстенъярви Суоярвского района.

Как уже ранее писал Лайф, Карелию вслед за Якутией охватили лесные пожары. На апокалиптических кадрах, снятых местными жителями, горят частные дома, а автодороги заволокло дымом так, что практически ничего не видно — водители вынуждены проезжать через огненные ловушки только на свой страх и риск.

Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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