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Строительство трассы Казань — Екатеринбург обойдётся почти в 500 миллиардов рублей

Протяжённость скоростной автодороги составит около 800 километров. Окончательную стоимость работ подсчитают в 2022 году, когда завершится госэкспертиза.

20 июля, 07:59
<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/transport/2021/06/25/69988157/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Марьяненко / E1.RU</a></p>

Фото © Роман Марьяненко / E1.RU

Ремонт и строительство бесплатных участков скоростной трассы из Казани в Екатеринбург обойдутся в 232,9 миллиарда рублей. Их протяжённость — 547 километров. Об этом сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства, передаёт РИА "Новости".

На возведение платного участка дороги планируется выделить 260 миллиардов рублей. Как указали в пресс-службе Росавтодора, общая стоимость трассы, которая станет продолжением дороги М-12 из Москвы в Казань, оценивается примерно в 493 миллиарда рублей.

От Москвы до Казани и рывок на Урал: как устроена новая трасса М12

От Москвы до Казани и рывок на Урал: как устроена новая трасса М12

"Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", — отметили в Росавтодоре.

Окончательная стоимость работ будет известна по результатам государственной экспертизы. Она завершится в 2022 году.

В Екатеринбурге будут круглосуточно чинить трассу, из-за ремонта которой город встал в пробку

В Екатеринбурге будут круглосуточно чинить трассу, из-за ремонта которой город встал в пробку

Ранее в ходе Послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.

Основную часть скоростной трассы между Москвой и Казанью откроют в 2023 году

Основную часть скоростной трассы между Москвой и Казанью откроют в 2023 году

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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