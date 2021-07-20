Строительство трассы Казань — Екатеринбург обойдётся почти в 500 миллиардов рублей
Протяжённость скоростной автодороги составит около 800 километров. Окончательную стоимость работ подсчитают в 2022 году, когда завершится госэкспертиза.
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Ремонт и строительство бесплатных участков скоростной трассы из Казани в Екатеринбург обойдутся в 232,9 миллиарда рублей. Их протяжённость — 547 километров. Об этом сообщила пресс-служба Федерального дорожного агентства, передаёт РИА "Новости".
На возведение платного участка дороги планируется выделить 260 миллиардов рублей. Как указали в пресс-службе Росавтодора, общая стоимость трассы, которая станет продолжением дороги М-12 из Москвы в Казань, оценивается примерно в 493 миллиарда рублей.
"Средств Фонда национального благосостояния на реализацию работ на маршруте не потребуется", — отметили в Росавтодоре.
Окончательная стоимость работ будет известна по результатам государственной экспертизы. Она завершится в 2022 году.
Ранее в ходе Послания Федеральному собранию глава государства Владимир Путин дал поручение продлить до Екатеринбурга скоростную трассу М-12, соединяющую Москву и Казань. Президент также указал региональным властям на необходимость строительства местных дорог, которые будут связаны с магистралью.
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