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На полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 выполнила стрельбы по скоростной баллистической цели

Новейшая система предназначена для поражения всего спектра средств воздушно-космического нападения.

20 июля, 07:41

Фото © Минобороны РФ

Под Астраханью прошли испытательные стрельбы С-500. Видео © VK / Минобороны России

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе испытаний были подтверждены заявленные тактико-технические характеристики и высокая надёжность системы. После завершения полного цикла исследований запланирована поставка первой системы С-500 в объединение ПВО-ПРО, расположенное в Московской области.

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"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в мире нет аналогов ЗРС С-500, которая придёт на смену С-400. Новая система предназначена для поражения всего спектра средств воздушно-космического нападения в широком диапазоне высот и скоростей.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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