На полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 выполнила стрельбы по скоростной баллистической цели

Под Астраханью прошли испытательные стрельбы С-500. Видео © VK / Минобороны России

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе испытаний были подтверждены заявленные тактико-технические характеристики и высокая надёжность системы. После завершения полного цикла исследований запланирована поставка первой системы С-500 в объединение ПВО-ПРО, расположенное в Московской области.

"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в мире нет аналогов ЗРС С-500, которая придёт на смену С-400. Новая система предназначена для поражения всего спектра средств воздушно-космического нападения в широком диапазоне высот и скоростей.