На полигоне Капустин Яр ЗРС С-500 выполнила стрельбы по скоростной баллистической цели
Новейшая система предназначена для поражения всего спектра средств воздушно-космического нападения.
Фото © Минобороны РФ
Под Астраханью прошли испытательные стрельбы С-500. Видео © VK / Минобороны России
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ходе испытаний были подтверждены заявленные тактико-технические характеристики и высокая надёжность системы. После завершения полного цикла исследований запланирована поставка первой системы С-500 в объединение ПВО-ПРО, расположенное в Московской области.
"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в мире нет аналогов ЗРС С-500, которая придёт на смену С-400. Новая система предназначена для поражения всего спектра средств воздушно-космического нападения в широком диапазоне высот и скоростей.
Ранее фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов.
Комментариев: 0