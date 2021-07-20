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Бородина назвала официальную дату развода

Телеведущая долгое время игнорировала вопросы подписчиков на эту тему, однако в этот раз увиливать не стала. О причине расторжения брака звезда пока молчит.

20 июля, 07:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CM4Fa5Rg9Jl/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">borodylia</a></p>

Фото © Instagram / borodylia

Бракоразводный процесс между предпринимателем Курбаном Омаровым и телеведущей Ксенией Бородиной не даёт покоя поклонникам звезды. Чтобы не томить их ожиданиями, ведущая "Дома-2" решила сама прояснить ситуацию.

Адвокат рассказал о деталях бракоразводного процесса Ксении Бородиной

Адвокат рассказал о деталях бракоразводного процесса Ксении Бородиной

Так, отвечая на вопросы поклонников на тему развода, Бородина призналась на своей странице в "Инстаграме", что судебное заседание состоится уже 6 августа, а в силу решение суда вступит 7 сентября. Таким образом, в этот день телеведущая официально будет свободной женщиной. О причине расторжения брака как Бородина, так и Омаров пока молчат.

Скриншот сториз © Instagram / borodylia

Скриншот сториз © Instagram / borodylia

Бородина одна улетела отдыхать после слухов о разводе, и её тут же застали с новым парнем

Бородина одна улетела отдыхать после слухов о разводе, и её тут же застали с новым парнем

Напомним, недавно появилась информация о том, что Ксения Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. И если после рождения дочки ведущая публично жаловалась на мужа, обвиняя его в измене, то на этот раз она предпочитает не выносить сор из избы.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, устроив шикарную свадьбу. Вскоре у пары родилась дочка. При этом ведущая уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до родов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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