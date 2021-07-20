Бородина назвала официальную дату развода

Бракоразводный процесс между предпринимателем Курбаном Омаровым и телеведущей Ксенией Бородиной не даёт покоя поклонникам звезды. Чтобы не томить их ожиданиями, ведущая "Дома-2" решила сама прояснить ситуацию.

Так, отвечая на вопросы поклонников на тему развода, Бородина призналась на своей странице в "Инстаграме", что судебное заседание состоится уже 6 августа, а в силу решение суда вступит 7 сентября. Таким образом, в этот день телеведущая официально будет свободной женщиной. О причине расторжения брака как Бородина, так и Омаров пока молчат.

Скриншот сториз © Instagram / borodylia

Напомним, недавно появилась информация о том, что Ксения Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. И если после рождения дочки ведущая публично жаловалась на мужа, обвиняя его в измене, то на этот раз она предпочитает не выносить сор из избы.