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СМИ рассказали, как жительница Бурятии отрезала приёмной дочери пальцы, в СК информацию опровергли

В семье помимо пострадавшей девочки живут ещё четверо детей, двое из них сейчас помещены в реабилитационный центр. По факту случившегося органы опеки организовали проверку.

20 июля, 07:48

Фото © Pexels

В Улан-Удэ правоохранители подозревают женщину в жестоких методах воспитания восьмилетней дочери. Накануне местные СМИ написали, что девочка оказалась в больнице с отрезанными пальцами. Однако в Следкоме эту информацию опровергли.

"По поводу того, что пальцы отрезаны, — информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

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Однако сама девочка рассказала соседям по палате совсем другую историю. Так, телеканал "Ариг Ус" ранее привёл рассказ пациента, который лежал в одной больнице с пострадавшим ребёнком.

"И она [мать] говорит одной из сестёр: "Неси "едовой" нож, сейчас я буду рубить ей пальцы". С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы", — отметил собеседник издания.

Фото © Телеканал "Ариг Ус"

Фото © Телеканал "Ариг Ус"

Руку девочки прооперировали, к счастью, её здоровью ничего не угрожает. Однако врачи обнаружили синяки по всему телу малышки. Кроме того, ребёнок поступил в стационар почти без вещей и средств личной гигиены. Отмечается, что в семье живут двое родных и трое приёмных детей. Сейчас двух ребятишек поместили в реабилитационный центр, туда же после больницы отправят и пострадавшую.

Пресс-секретарь Минсоцзащиты Бурятии Мария Ивайловская заверила, что по факту случившегося пройдёт проверка, по итогам которой решится дальнейшая судьба всех детей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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