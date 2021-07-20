СМИ рассказали, как жительница Бурятии отрезала приёмной дочери пальцы, в СК информацию опровергли

В Улан-Удэ правоохранители подозревают женщину в жестоких методах воспитания восьмилетней дочери. Накануне местные СМИ написали, что девочка оказалась в больнице с отрезанными пальцами. Однако в Следкоме эту информацию опровергли.

"По поводу того, что пальцы отрезаны, — информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Однако сама девочка рассказала соседям по палате совсем другую историю. Так, телеканал "Ариг Ус" ранее привёл рассказ пациента, который лежал в одной больнице с пострадавшим ребёнком.

"И она [мать] говорит одной из сестёр: "Неси "едовой" нож, сейчас я буду рубить ей пальцы". С первого раза не получилось, со второго — не получилось, с третьего — махнула и попала по двум пальцам. Наказала ей строго-настрого не говорить, что это мама, что она ей отрезала, отрубила пальцы", — отметил собеседник издания.

Руку девочки прооперировали, к счастью, её здоровью ничего не угрожает. Однако врачи обнаружили синяки по всему телу малышки. Кроме того, ребёнок поступил в стационар почти без вещей и средств личной гигиены. Отмечается, что в семье живут двое родных и трое приёмных детей. Сейчас двух ребятишек поместили в реабилитационный центр, туда же после больницы отправят и пострадавшую.

Пресс-секретарь Минсоцзащиты Бурятии Мария Ивайловская заверила, что по факту случившегося пройдёт проверка, по итогам которой решится дальнейшая судьба всех детей.