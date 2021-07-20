Биткоин упал ниже $30 тысяч
В последний раз криптовалюта опускалась до такого уровня 22 июня.
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Стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов. По данным Binance, криптовалюта просела на 6,7% — до 29,56 тысячи. А портал CoinMarketCap сообщает о падении на 6,71% — до 29,58 тысячи.
В последний раз криптовалюта опускалась до такого уровня 22 июня.
Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью граждане Сальвадора смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.
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