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Биткоин упал ниже $30 тысяч

В последний раз криптовалюта опускалась до такого уровня 22 июня.

20 июля, 07:45
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/stock-photos/bitcoin.html?qview=197581672" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов. По данным Binance, криптовалюта просела на 6,7% — до 29,56 тысячи. А портал CoinMarketCap сообщает о падении на 6,71% — до 29,58 тысячи.

В последний раз криптовалюта опускалась до такого уровня 22 июня.

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Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью граждане Сальвадора смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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