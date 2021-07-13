В августе наступит криптозима: Почему рынку предсказывают апокалипсис и каким будет курс биткоина На крипторынке ожидается кризис, и покупать биткоин сейчас опасно. Насколько оправдан такой прогноз? До каких отметок может опуститься курс биткоина и как долго продлится его падение? 12 июля, 21:40 Фото © Depositphotos

Какие новые угрозы появились на крипторынке

На этой неделе председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд сделал шокирующий прогноз. Он считает, что покупать биткоин сейчас опасно, так как монета находится на стадии обвала. Курс может рухнуть на 70–80%. В результате уже в самое ближайшее время биткоин будет стоить порядка 10 000 – 15 000 долларов.

Guggenheim Investments — глобальная инвестиционно-консультационная финансовая компания, которая имеет достаточно большой вес на рынке. Соответственно, мнение её руководства не могло не встревожить криптоинвесторов. Тем более что негативные новости и так поступают в избытке.

Например, недавно Всемирный банк отказал Сальвадору в любой помощи, связанной с адаптацией криптовалюты. Решение было связано с влиянием майнинга на экологию. Напомним, 9 июня Сальвадор стал первой страной в мире, где биткоин сделали платёжным средством наравне с долларом.

— Инвестиционный директор Guggenheim Partners Скотт Майнерд спрогнозировал снижение биткоина к 20 000 в январе после выхода курса на уровень выше 40 000. В апреле он подтвердил свои пессимистичные ожидания после того, как за неделю до этого курс первой криптовалюты установил исторический максимум на подступах к 65 000. Это указывает на то, насколько профессионалы могут ошибаться в своих ценовых ориентирах крайне волатильного биткоина, — вспоминает руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Тем не менее, отметил аналитик, в своём "медвежьем" взгляде Майнерд не одинок. Его разделяют, к примеру, в крупнейшем по активам банке США JPMorgan. Там указывают на сохраняющуюся незрелость актива. Из-за неё крупные инвесторы вновь стали предпочитать инвестиции в золото, а не в его цифровую версию, что было актуально до марта-апреля.

Техническая картина колебаний биткоина в коридоре 30 000–40 000 долларов с мая действительно не исключает возобновления нисходящей динамики в августе-сентябре. По мнению Аарона Хомского, он может снизиться до 20 000 долларов, а затем пойти ещё ниже.

В JP Morgan считают, что триггером может стать разблокировка акций биткоин-траста Grayscale Investments (GBTC), на балансе которого скопилось 3,12% рыночного предложения. Аналитики банка делают вывод, что многие покупатели будут рады появлению возможности выйти из этого инструмента на фоне неопределённости в сфере регулирования криптовалют.

— Если биткоин обрушится до 10–15 тысяч, то это, безусловно, тут же обвалит весь криптовалютный рынок. За биткоином последуют альткоины. Рынок окрасится в кроваво-бордовый цвет. Падение спровоцирует панику и бегство инвесторов из активов, которые бросятся продавать монеты и фиксировать убытки. Это ещё больше усугубит падение. Из позитивных моментов такого обвала можно упомянуть разве что очищение крипторынка от мыльных пузырей. Выстоять смогут только проекты с работающим продуктом, — считает основатель социальной сети XQR Роман Потоцкий.

Впрочем, он слабо верит в биткоин по 10 000–15 000. Такой сценарий ему кажется маловероятным, потому что подобный обвал вряд ли может произойти без участия крупных инвесторов, так называемых китов. У розничных инвесторов не так много монет, чтобы запустить такое падение. А киты пока на проседании курса скупают биткоины и увеличивают свои вложения в криптовалюту.

От чего сейчас зависит курс биткоина

Как отметил Аарон Хомский, риск представляет собой старт сворачивания ФРС программы выкупа активов, что может спровоцировать коррекцию по всему спектру рисковых активов. Предположительно, он начнётся уже с осени. Аналитик также пояснил, что в последние месяцы биткоин имеет большую корреляцию с фондовым рынком, чем с золотом.

По мнению Ааарона Хомского, биткоин сначала опустится ниже 20 тыс. долларов, но потом снова двинется в сторону исторического максимума. Подготовка инфраструктурных решений для инвестиций в новый класс активов ведущими финансовыми конгломератами говорит о том, что криптовалюты никуда не исчезнут. Более низкие цены могут привлечь тех, кто будет готов диверсифицировать свои инвестиционные портфели за счёт цифровых активов.

Аналитик считает, что уже до конца 2022 года может быть снята неопределённость в сфере регулирования рынка. Соответственно, после этого биткоин может стремительно вырасти в цене.

— Последние несколько недель биткоин продолжает буксовать. Его стоимость держится на уровне 34 000 долларов, что указывает на сохранение достаточно негативных настроений. Отсутствие каких-либо основных катализаторов делает каждое незначительное движение цены биткоина восприимчивым к распродаже. Это приводит к меньшей волатильности и большей вероятности оставаться в пределах этих текущих уровней. Для биткоина крайне важно преодоление уровня в 36 600 долларов. По мнению аналитиков, это станет основой для дальнейшего подъёма. По мере снижения волатильности рынка индекс доминирования биткоина остаётся относительно невысоким. Криптовалютному рынку сейчас нужен свежий импульс, чтобы преодолеть эти диапазоны и создать новую тенденцию, — считает директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.

Стоит ли сейчас вкладывать сбережения в биткоин

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова полагает, что прямо сейчас с курсом биткоина не происходит ничего катастрофического. Технически он находится внутри бокового торгового диапазона 31 380 – 36 500 и консолидируется в центре него.

Амбициозные прогнозы с ожиданием роста курса криптовалюты к 100 000 или падения её стоимости до 10 000 далеко не редкость. Но сейчас, полагает Анна Бодрова, оснований для этого очень мало. По её мнению, в ближайший месяц курс биткоина будет колебаться в нынешнем диапазоне и никуда из него не выйдет.

— Сейчас криптовалюты только принимаются миром, и пока не так много технологий, готовых обеспечить массовое привлечение населения к крипторынку. Соответственно, как только появляются новые прорывные технологии, курс биткоина растёт вплоть до 60 000 долларов. Если брать историю 2017 года, то тогда биткоин вырос до 20 000, а затем в течение трёх месяцев снизился до 3500 долларов. Сейчас мы можем наблюдать ту же самую тенденцию, только с поправкой на тот уровень цены, до которой биткоин вырос в прошлом году и в начале 2021 года. Вполне возможно в среднесрочной перспективе увидеть биткоин по 10 500 долларов, — предполагает директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.

По его мнению, закупаться монетой сейчас не стоит, так как рынок криптовалют развивается, появляются новые интересные проекты, которые могут обогнать биткоин по темпам роста. Возможно, что он уже не повторит прошлогоднее ралли и не вернётся к уровню выше 30 000 – 40 000 тысяч.

— Кроме того, в настоящее время интерес к монете сократился, что также оказывает влияние на динамику её курса. Как минимум до конца года будет продолжаться период, который называется криптозимой, — заключил Александр Хвойницкий.

Маркетинг-директор "РОЙ Клуба" Сергей Ордин скептически относится к апокалиптичным прогнозам. По его словам, рынок криптовалют плохо поддаётся прогнозированию из-за своей молодости и присутствия там большой доли розничных инвесторов. Прогноз Guggenheim Investments ему кажется странным.

— Но он не лишён зерна здравого смысла. В августе биткоин, на мой взгляд, действительно может сильно просесть. Это связано с запретом майнинга в Китае, который вынудил китайских майнеров прекратить добычу криптовалют и задуматься о переезде в другие страны. Отключение вычислительных мощностей спровоцировало падение хешрейта, пересчёт в сторону уменьшения сложности сети. Сложность сети упадёт ещё раз в конце этой недели. Так что пока сеть биткоина не восстановилась после китайского запрета. Релокация производств из Китая тоже займёт несколько месяцев, поэтому вряд ли хешрейт биткоина восстановится до конца лета, — пояснил Сергей Ордин.

По его оценкам, всё это вместе способно оказать сдерживающее влияние на рост курса биткоина. Но вряд ли можно говорить о падении до 10 000 – 15 000. Он сомневается, что биткоин опустится даже до 20 000. В любом случае это падение если и случится, то будет кратковременным. Киты быстро его откупят. А осенью по мере восстановления хешрейта и подключения переехавших майнинговых предприятий курс биткоина снова способен пойти в рост.

Авторы Нина Важдаева