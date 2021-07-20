Эрдоган заявил о готовности Турции управлять аэропортом Кабула при поддержке США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если договорится об условиях с США. По словам политика, сейчас в Афганистане находятся три основных политических игрока: Вашингтон, НАТО и Анкара.

"США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так уже 20 лет управляем. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия", — отметил Эрдоган во время визита в самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра.

Так, по его словам, одним из обязательных условий является то, что США должны будут поддерживать Турцию в дипломатических переговорах. Вместе с тем по возможностям логистики американские силы должны мобилизоваться для Анкары. При этом ресурсы, которые остаются в Кабуле, должны быть переданы турецкой стороне. Также Эрдоган отметил, что Вашингтон должен поддержать его страну как в финансовых, так и в административных вопросах.

Ранее представители рдикального движения "Талибан"* пригрозили Турции атакой из-за присутствия в Афганистане. Радикалы недовольны предложением Анкары обеспечить безопасность аэропорта Кабула на фоне вывода войск США из республики.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, указал американский лидер.