Момент ракетного удара по президентскому дворцу в Кабуле попал на видео
На кадрах видно, как мусульмане молятся в честь праздника Курбан-байрам и в этот момент раздаются взрывы.
Момент ракетного удара по президентскому дворцу в Кабуле. Видео © Соцсети
Момент ракетного удара по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле попал видео. На кадрах, опубликованных в соцсетях, слышно, как раздаются взрывы.
Обстрел произошёл во время молитвы мусульман в честь праздника Курбан-байрам. Отметим, что взрывы не заставили верующих перестать молиться, лишь несколько человек отошли в сторону. Вероятно, это сотрудники службы безопасности, которые отправились проверить обстановку и убедиться в безопасности высокопоставленных людей.
Ранее стало известно, что в Кабуле три ракеты взорвались возле президентского дворца. Обстрел был произведён во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, который сегодня отмечают мусульмане.
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