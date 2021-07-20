Момент ракетного удара по президентскому дворцу в Кабуле попал на видео

Момент ракетного удара по президентскому дворцу в Кабуле. Видео © Соцсети

Момент ракетного удара по президентскому дворцу в столице Афганистана Кабуле попал видео. На кадрах, опубликованных в соцсетях, слышно, как раздаются взрывы.

Обстрел произошёл во время молитвы мусульман в честь праздника Курбан-байрам. Отметим, что взрывы не заставили верующих перестать молиться, лишь несколько человек отошли в сторону. Вероятно, это сотрудники службы безопасности, которые отправились проверить обстановку и убедиться в безопасности высокопоставленных людей.