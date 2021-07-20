Эксперты развеяли мифы о бесконтактной оплате

Бесконтактные платежи не уступают обычной карте в безопасности, главное, не сообщать никому свои данные. Об этом сообщили эксперты Россельхозбанка.

"Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищённости таких операций", — уверены в кредитной организации, передают РИА "Новости".

Безопасность бесконтактных платежей эксперты объяснили защищённостью криптографией: смартфоны, платёжные брелоки и другие гаджеты включают тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества, что и стандартный пластик.

Эксперты рекомендуют не совершать платежи в Интернете по небезопасным ссылкам. Они пояснили, что официальные сайты используют SSL-сертификат безопасности: название сайта начинается с "https://" (также у таких сайтов есть значок закрытого замка). Если сайт начинается с "http://", то это повод усомниться в оригинальности страницы и не рекомендуется вводить там персональные данные, а также реквизиты платёжных карт.

В целях безопасности своих данных специалисты рекомендуют использовать для интернет-покупок отдельный счёт, а также задуматься над использованием приложения мобильного банка на телефонном устройстве, отличном от того, на которое приходят SMS-уведомления.