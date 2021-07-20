Эксперты развеяли мифы о бесконтактной оплате
В данном случае защититься от мошенников можно теми же способами, что и от хищения с пластиковых карт.
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Бесконтактные платежи не уступают обычной карте в безопасности, главное, не сообщать никому свои данные. Об этом сообщили эксперты Россельхозбанка.
"Доля бесконтактных платежей составит к концу 2021 года более 70% от всех банковских транзакций. Дальнейшему распространению цифровых видов оплаты мешают существующие мифы о недостаточной защищённости таких операций", — уверены в кредитной организации, передают РИА "Новости".
Безопасность бесконтактных платежей эксперты объяснили защищённостью криптографией: смартфоны, платёжные брелоки и другие гаджеты включают тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества, что и стандартный пластик.
Эксперты рекомендуют не совершать платежи в Интернете по небезопасным ссылкам. Они пояснили, что официальные сайты используют SSL-сертификат безопасности: название сайта начинается с "https://" (также у таких сайтов есть значок закрытого замка). Если сайт начинается с "http://", то это повод усомниться в оригинальности страницы и не рекомендуется вводить там персональные данные, а также реквизиты платёжных карт.
В целях безопасности своих данных специалисты рекомендуют использовать для интернет-покупок отдельный счёт, а также задуматься над использованием приложения мобильного банка на телефонном устройстве, отличном от того, на которое приходят SMS-уведомления.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники могут узнать остаток по банковскому счёту. Злоумышленники звонят якобы из службы безопасности, при этом озвучивают уже известную им информацию. На такую уловку, в частности, могут попасться и состоятельные люди.
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