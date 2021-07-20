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Сбившую троих детей на пешеходном переходе студентку поместили в одиночную камеру СИЗО

Учитывая психологическое состояние девушки, не исключено, что вскоре её переведут под особое наблюдение. При этом жалоб на здоровье при поступлении у Башкировой не было.

20 июля, 08:51
<p>Валерия Башкирова. Фото © Соцсети</p>

Валерия Башкирова. Фото © Соцсети

18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на зебре на юге Москвы, находится в одиночной камере столичного следственного изолятора. Как Лайфу сообщил источник, туда её поместили во избежание инцидентов с другими арестованными, приняв во внимание общественный резонанс.

При этом, учитывая психологическое состояние девушки, не исключено, что вскоре её переведут под особое наблюдение. По нашим данным, также планируется, что с обвиняемой поработает психолог.

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При поступлении никаких жалоб на здоровье у Башкировой не было. Своё 19-летие, которое выпадает на 2 августа, студентка встретит в СИЗО. Согласно решению суда, там она будет находиться до 16 сентября.

Напомним, резонансное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов. Легковой автомобиль, за рулём которого была 18-летняя Башкирова, сбил троих детей на пешеходном переходе. В результате аварии скончались пятилетний мальчик, а позже — ещё один ребёнок в возрасте трёх лет. Третья пострадавшая в аварии — четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске, — получила ушибы и лёгкое сотрясение. 17 июля Никулинский суд Москвы поместил студентку под домашний арест на два месяца, но сегодня мера пресечения всё-таки была изменена. Башкирову отправили в СИЗО на два месяца. По статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, девушке грозит до семи лет лишения свободы.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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