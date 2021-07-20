Сбившую троих детей на пешеходном переходе студентку поместили в одиночную камеру СИЗО

18-летняя студентка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на зебре на юге Москвы, находится в одиночной камере столичного следственного изолятора. Как Лайфу сообщил источник, туда её поместили во избежание инцидентов с другими арестованными, приняв во внимание общественный резонанс.

При этом, учитывая психологическое состояние девушки, не исключено, что вскоре её переведут под особое наблюдение. По нашим данным, также планируется, что с обвиняемой поработает психолог.