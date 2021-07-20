Пропавшего под Нижним Новгородом мальчика-аутиста нашли мёртвым в болоте
Ребёнок ушёл из дома вечером 19 июля, его родители в этот момент занимались домашними делами и не сразу заметили пропажу сына.
Фото © Поисково-спасательный отряд "Волонтёр"
Четырёхлетнего мальчика-аутиста, пропавшего в Нижегородской области, нашли мёртвым. Как сообщил источник Лайфа, тело ребёнка обнаружили в болоте в 300 метрах от дома.
По словам собеседника, у болота растёт трава высотой в рост ребёнка, вероятнее всего, малыш не заметил, что зашёл в болото и провалился.
Напомним, 19 июля мальчик ушёл из дома в городе Ворсма, были развёрнуты масштабные поиски — территорию обчёсывали полицейские, спасатели и волонтёры — всего около 600 человек.
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