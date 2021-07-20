Пропавшего под Нижним Новгородом мальчика-аутиста нашли мёртвым в болоте

Четырёхлетнего мальчика-аутиста, пропавшего в Нижегородской области, нашли мёртвым. Как сообщил источник Лайфа, тело ребёнка обнаружили в болоте в 300 метрах от дома.

По словам собеседника, у болота растёт трава высотой в рост ребёнка, вероятнее всего, малыш не заметил, что зашёл в болото и провалился.