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Пропавшего под Нижним Новгородом мальчика-аутиста нашли мёртвым в болоте

Ребёнок ушёл из дома вечером 19 июля, его родители в этот момент занимались домашними делами и не сразу заметили пропажу сына.

20 июля, 08:49
<p>Фото © Поисково-спасательный отряд "Волонтёр"</p>

Фото © Поисково-спасательный отряд "Волонтёр"

Четырёхлетнего мальчика-аутиста, пропавшего в Нижегородской области, нашли мёртвым. Как сообщил источник Лайфа, тело ребёнка обнаружили в болоте в 300 метрах от дома.

По словам собеседника, у болота растёт трава высотой в рост ребёнка, вероятнее всего, малыш не заметил, что зашёл в болото и провалился.

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Напомним, 19 июля мальчик ушёл из дома в городе Ворсма, были развёрнуты масштабные поиски — территорию обчёсывали полицейские, спасатели и волонтёры — всего около 600 человек.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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