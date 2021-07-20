В Нижегородской области около 600 человек ищут пропавшего мальчика-аутиста

В городе Ворсме Нижегородской области пропал четырёхлетний Илья Молев. 19 июля он ушёл из дома и не вернулся. По данным источника Лайфа, к его поискам подключилось около 500 волонтёров, 70 сотрудников полиции, 15 сотрудников МЧС.

Фото © Поисково-спасательный отряд "Волонтёр"

Илья ушёл из дома вечером 19 июля, его отец в этот момент занимался домашними делами и не сразу заметил пропажу сына. На поиски выдвинулись экстренные службы и волонтёры, они обследовали ближайшие улицы, берег реки Кишма, лесной массив, поля.

Приметы мальчика: рост — 112 см, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Особые приметы: расстройство аутистического спектра (РАС), не разговаривает. Без одежды.