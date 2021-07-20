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Хуснуллин прогнозирует повышение средней ипотечной ставки

При этом, по его прогнозам, общая сумма выданных ипотечных кредитов в 2021 году превысит даже прошлогодний рекорд.

20 июля, 05:28

Фото © Pexels

Средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года и, по прогнозам, превысит 7%, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Причины повышения — удорожание льготной ипотеки и повышение ключевой ставки. При этом в прошлом году показатель оставался на уровне 6,5% — 7%.

"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчёта ипотечной ставки ещё добавляется 1,5–2,5 процентного пункта. Но в силу того что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%", — цитирует его ТАСС.

При этом, по прогнозам Хуснуллина, в России в 2021 году вырастет количество и объём выданных ипотечных кредитов. По его словам, общая сумма превысит даже прошлогодний рекорд (в 2020 году выдали 1,7 млн кредитов на сумму около 4,3 трлн рублей).

"Считаю, что в текущем году будет выдано около 1,8–1,9 млн ипотечных кредитов на 4,6–4,8 трлн рублей. В результате количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, а общая сумма превысит его на 4–8%", — отметил вице-премьер.

В России хотят дать работодателям возможность выдавать ипотеку сотрудникам

В России хотят дать работодателям возможность выдавать ипотеку сотрудникам

Президент России Владимир Путин поручил до конца года проработать программу ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По словам курирующего эту сферу вице-премьера Хуснуллина, запуск продукта надо разделить на две части — строительство профессиональными застройщиками и обычными гражданами на своих участках.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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