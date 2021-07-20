Хуснуллин прогнозирует повышение средней ипотечной ставки

Средняя ипотечная ставка вырастет по итогам 2021 года и, по прогнозам, превысит 7%, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Причины повышения — удорожание льготной ипотеки и повышение ключевой ставки. При этом в прошлом году показатель оставался на уровне 6,5% — 7%.

"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчёта ипотечной ставки ещё добавляется 1,5–2,5 процентного пункта. Но в силу того что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%", — цитирует его ТАСС.

При этом, по прогнозам Хуснуллина, в России в 2021 году вырастет количество и объём выданных ипотечных кредитов. По его словам, общая сумма превысит даже прошлогодний рекорд (в 2020 году выдали 1,7 млн кредитов на сумму около 4,3 трлн рублей).

"Считаю, что в текущем году будет выдано около 1,8–1,9 млн ипотечных кредитов на 4,6–4,8 трлн рублей. В результате количество выданных кредитов будет примерно сопоставимо с рекордным уровнем предыдущего года, а общая сумма превысит его на 4–8%", — отметил вице-премьер.