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Россия получила две зарубежные заявки на поставку МиГ-35

Также в 2019-2020 годах в ФСВТС поступило обращение от иностранного заказчика на показ истребителя.

20 июля, 05:44
<p>Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС</p>

Фото © Сергей Савостьянов/ТАСС

Россия с 2019 года получила две заявки из-за рубежа на поставки истребителей МиГ-35. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолёта, из них одно на показ и два — на поставку", цитирует его РИА "Новости".

МиГ-35 создан с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет может поражать воздушные, наземные и надводные цели целей в любое время суток и при любых погодных условиях. Максимальный взлетный вес — 24,5 тонны, максимальная скорость — 2100 километров в час, практический потолок — 16 километров.

Охотник за "Молниями": Что известно о новом российском истребителе пятого поколения

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А ранее госкорпорация "Ростех" рассекретила "внешность" нового истребителя пятого поколения и опубликовала расширенную версию видеоролика, в котором раскрыты новые особенности самолёта. На кадрах впервые показаны контуры самой машины и анфас перспективной модели.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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