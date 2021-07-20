Россия получила две зарубежные заявки на поставку МиГ-35

Россия с 2019 года получила две заявки из-за рубежа на поставки истребителей МиГ-35. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019-2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолёта, из них одно на показ и два — на поставку", — цитирует его РИА "Новости".

МиГ-35 создан с применением технологий истребителей пятого поколения. Самолет может поражать воздушные, наземные и надводные цели целей в любое время суток и при любых погодных условиях. Максимальный взлетный вес — 24,5 тонны, максимальная скорость — 2100 километров в час, практический потолок — 16 километров.