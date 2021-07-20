Минприроды призвало ретейлеров не пугать россиян дефицитом товаров в магазинах

Реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не повлияет на ассортимент товаров в российских магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. В ведомстве призвали не пугать россиян пустыми полками. Заявления о вероятных проблемах с товарами похожи на манипуляции, указали в министерстве.

"Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет. Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", — отметили в Минприроды.