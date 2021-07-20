Минприроды призвало ретейлеров не пугать россиян дефицитом товаров в магазинах
Как отметили в ведомстве, вот уже более четырёх лет действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки. Заявления о неких рисках похожи на манипуляции.
Фото © ТАСС / Александр Артёменков
Реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не повлияет на ассортимент товаров в российских магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. В ведомстве призвали не пугать россиян пустыми полками. Заявления о вероятных проблемах с товарами похожи на манипуляции, указали в министерстве.
"Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет. Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", — отметили в Минприроды.
Напомним, крупные ретейлеры ранее обратились с совместным обращением в Минприроды и другие ведомства, указав на риск опустения полок в магазинах из-за законопроекта Министерства природных ресурсов и экологии РФ о новых требованиях к утилизации товаров и упаковки.
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