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Минприроды призвало ретейлеров не пугать россиян дефицитом товаров в магазинах

Как отметили в ведомстве, вот уже более четырёх лет действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки. Заявления о неких рисках похожи на манипуляции.

20 июля, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Александр Артёменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Реализация новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) не повлияет на ассортимент товаров в российских магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды РФ. В ведомстве призвали не пугать россиян пустыми полками. Заявления о вероятных проблемах с товарами похожи на манипуляции, указали в министерстве.

"Ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет. Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства", — отметили в Минприроды.

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Напомним, крупные ретейлеры ранее обратились с совместным обращением в Минприроды и другие ведомства, указав на риск опустения полок в магазинах из-за законопроекта Министерства природных ресурсов и экологии РФ о новых требованиях к утилизации товаров и упаковки.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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