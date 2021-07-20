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В Новгородской области бывший зэк дважды ударил полицейского кирпичом по голове

Драка завязалась после того, как мужчина нелестно высказался в адрес жены прапорщика. Тот сумел задержать нападавшего, после чего был отправлен в больницу. По нашим данным, дебошир был сильно пьян.

20 июля, 09:51
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

34-летний ранее судимый житель Новгородской области устроил пьяный дебош в квартире у своего знакомого — прапорщика полиции. Как рассказал Лайфу источник, в ходе конфликта мужчина дважды ударил оперативника кирпичом по голове.

Прапорщик с самого начала пытался выпроводить незваного гостя, так как тот еле стоял на ногах. Однако неожиданно в адрес полицейского полетели оскорбления, знакомый нецензурно высказался и по поводу супруги правоохранителя. После этого завязалась драка. Не исключено, что пьяный дебошир заранее готовил нападение с кирпичом.

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Интересно отметить, что правоохранитель, несмотря на травму головы, задержал напавшего злоумышленника. Затем пострадавшего отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. По нашим данным, дебошир находится под административным надзором до 2023 года, ранее он был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.

Ранее бывший зэк признался в убийстве алтайского участкового, объяснив расправу местью за пытки. Задержанный рассказал, что погибший полицейский вместе с напарником якобы вывозил его в безлюдное место. Там, как утверждает наш источник, правоохранители занимались "перевоспитанием" подозреваемого.

В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского за замечание

В Подмосковье пьяные дебоширы убили полицейского за замечание

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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