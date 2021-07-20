В Новгородской области бывший зэк дважды ударил полицейского кирпичом по голове

34-летний ранее судимый житель Новгородской области устроил пьяный дебош в квартире у своего знакомого — прапорщика полиции. Как рассказал Лайфу источник, в ходе конфликта мужчина дважды ударил оперативника кирпичом по голове.

Прапорщик с самого начала пытался выпроводить незваного гостя, так как тот еле стоял на ногах. Однако неожиданно в адрес полицейского полетели оскорбления, знакомый нецензурно высказался и по поводу супруги правоохранителя. После этого завязалась драка. Не исключено, что пьяный дебошир заранее готовил нападение с кирпичом.

Интересно отметить, что правоохранитель, несмотря на травму головы, задержал напавшего злоумышленника. Затем пострадавшего отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. По нашим данным, дебошир находится под административным надзором до 2023 года, ранее он был судим за угрозу убийством и хранение наркотиков.