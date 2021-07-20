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Немецкий клуб готов заплатить 20 миллионов евро за лидера "Рубина"

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны целого ряда европейских клубов, а отец игрока и вовсе заявил, что он точно покинет Россию этим летом.

20 июля, 09:58
<p>Фото © ФК "Рубин"</p>

Фото © ФК "Рубин"

Немецкая "Боруссия" из Мёнхенгладбаха готова заплатить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина" Хвичу Кварацхелию. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист Макс Билефельд.

По его данным, чёрно-белые готовы заплатить за 20-летнего грузинского полузащитника от 15 до 20 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

Молодая звезда "Рубина" уйдёт из клуба из-за конфликта агента с руководством

Молодая звезда "Рубина" уйдёт из клуба из-за конфликта агента с руководством

Ранее Лайф сообщал, что на Кварацхелию претендует испанская "Севилья", которая готова заплатить за него до 20 миллионов евро.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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