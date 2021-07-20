Немецкий клуб готов заплатить 20 миллионов евро за лидера "Рубина"
Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны целого ряда европейских клубов, а отец игрока и вовсе заявил, что он точно покинет Россию этим летом.
Фото © ФК "Рубин"
Немецкая "Боруссия" из Мёнхенгладбаха готова заплатить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина" Хвичу Кварацхелию. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист Макс Билефельд.
По его данным, чёрно-белые готовы заплатить за 20-летнего грузинского полузащитника от 15 до 20 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.
Ранее Лайф сообщал, что на Кварацхелию претендует испанская "Севилья", которая готова заплатить за него до 20 миллионов евро.
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