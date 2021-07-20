Немецкий клуб готов заплатить 20 миллионов евро за лидера "Рубина"

Немецкая "Боруссия" из Мёнхенгладбаха готова заплатить до 20 миллионов евро за лидера "Рубина" Хвичу Кварацхелию. Об этом в "Твиттере" сообщил журналист Макс Билефельд.

По его данным, чёрно-белые готовы заплатить за 20-летнего грузинского полузащитника от 15 до 20 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.