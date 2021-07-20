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СК назвал размер взятки, за которую задержали главу УГИБДД по Ставрополью

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет изготавливало нелегальные пропуска и реализовывало их среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

20 июля, 12:05
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Алексей Сафонов. Фото © "Ставропольская правда"

Задержанный начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексей Сафонов подозревается в получении взятки в размере 19 миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет изготавливало не предусмотренные какими-то нормативными актами пропуска и продавало среди лиц, занимающихся перевозками зерновых культур и инертных грузов на Ставрополье. С помощью этих пропусков водители беспрепятственно нарушали административное законодательство.

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

"В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей", — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что в подразделениях ГИБДД, рабочих офисах, а также по местам проживания подозреваемых оперативники провели более 80 обысков.

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Напомним, что Алексея Сафонова задержали вместе с 35 сотрудниками УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Как заявил депутат Хинштейн, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём". Против Сафонова завели уголовное дело.

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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