Против главы Управления ГИБДД по Ставрополью завели уголовное дело
Его и других задержанных сотрудников подозревают в организации преступного сообщества.
Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю
В отношении начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"В отношении сотрудников УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, в том числе его начальника Алексея Сафонова, ГСУ СКР по СКФО возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества", — говорится в сообщении.
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Напомним, Алексея Сафонова задержали вместе с 35 сотрудниками УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Как заявил Хинштейн, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём".
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