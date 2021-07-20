НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Против главы Управления ГИБДД по Ставрополью завели уголовное дело

Его и других задержанных сотрудников подозревают в организации преступного сообщества.

20 июля, 11:21
<p>Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю</p>

Фото © ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В отношении начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В отношении сотрудников УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, в том числе его начальника Алексея Сафонова, ГСУ СКР по СКФО возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества", — говорится в сообщении.

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Напомним, Алексея Сафонова задержали вместе с 35 сотрудниками УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Как заявил Хинштейн, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

сегодня в 10:09

На Ставрополье задержан глава Управления ГИБДД

сегодня в 09:58

В МЧС раскрыли площадь леса, сгоревшего в Якутии с начала массовых пожаров

сегодня в 10:53
Life

СК показал видео из "золотого" особняка главы ставропольского ГИБДД

сегодня в 11:55

Военнослужащие России и Узбекистана проведут учения вблизи афганской границы

сегодня в 11:55

Новости партнеров

Layer 1