Против главы Управления ГИБДД по Ставрополью завели уголовное дело

В отношении начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова возбуждено уголовное дело за организацию преступного сообщества. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В отношении сотрудников УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, в том числе его начальника Алексея Сафонова, ГСУ СКР по СКФО возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества", — говорится в сообщении.