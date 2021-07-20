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Путин объявил о скором выходе самолёта МС-21 на трассы

Об этом президент РФ сообщил на открытии МАКС-2021 в Жуковском, где впервые представлены модификации лайнера с отечественным двигателем.

20 июля, 11:17

Владимир Путин. Фото © Андрей Тишин / LIFE

Путин анонсировал скорый выход самолёта МС-21 на трассы. Видео © LIFE

Российский самолёт МС-21 должен выйти на трассы в самое ближайшее время. Об этом на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем", — сказал глава государства.

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МС-21 — это реактивный пассажирский лайнер нового поколения. Воздушные суда планируется выпустить в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Известно, что первые испытания МС-21 прошёл в мае 2017 года, а в конце 2020-го в самолёты установили российские двигатели ПД-14. Дополнительные сертификационные испытания лайнер прошёл в апреле этого года в условиях естественного обледенения. По итогам проверок по лётно-техническим характеристикам МС-21 полностью соответствует авиационным нормам РФ и Европы.

МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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Ранее мы писали, что в России ежегодно будут производить по 36 самолётов МС-21. На сегодняшний день аппарат совершил уже более 500 тестовых полётов. Кроме того, инновационное крыло, собранное полностью из отечественных материалов, недавно успешно прошло одно из главных испытаний.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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