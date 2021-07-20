Путин объявил о скором выходе самолёта МС-21 на трассы

Путин анонсировал скорый выход самолёта МС-21 на трассы. Видео © LIFE

Российский самолёт МС-21 должен выйти на трассы в самое ближайшее время. Об этом на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолёт МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем", — сказал глава государства.

МС-21 — это реактивный пассажирский лайнер нового поколения. Воздушные суда планируется выпустить в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Известно, что первые испытания МС-21 прошёл в мае 2017 года, а в конце 2020-го в самолёты установили российские двигатели ПД-14. Дополнительные сертификационные испытания лайнер прошёл в апреле этого года в условиях естественного обледенения. По итогам проверок по лётно-техническим характеристикам МС-21 полностью соответствует авиационным нормам РФ и Европы.

МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.