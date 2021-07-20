Прототип нового скафандра для космонавтов впервые показали на МАКС-2021

Прототип нового скафандра для космонавтов впервые представили на МАКС-2021. Видео © LIFE

На международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 продемонстрировали прототип нового аварийно-спасательного скафандра "Сокол-М" для российских космонавтов.

"Сокол-М" призван обеспечить безопасность космонавта в случае разгерметизации корабля "Орёл" при полёте к Международной космической станции, новой Российской орбитальной станции и Луне, а также при возвращении обратно на Землю", — отметил генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Фото © LIFE

Такой вариант космических доспехов показывается впервые — это тестовый образец, который ещё будет проходить различные испытания. Как отмечают разработчики, особенностью его является улучшенный способ соединения — жёсткое кольцо, которое разделяет верхнюю и нижнюю части космического костюма из полиуретана. У предыдущей версии скафандров была герметичная молния, которая, по словам экспертов, не обеспечивала достаточной надёжности.