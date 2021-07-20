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Путин отметил впечатляющие успехи отечественного авиастроения

Российская авиация обладает большим потенциалом развития, указал глава государства на открытии Международного авиационно-космического салона в Жуковском.

20 июля, 10:59
<p>Фото © Андрей Тишин / LIFE</p>

Фото © Андрей Тишин / LIFE

Во время выступления на МАКС-2021 президент РФ Владимир Путин отметил впечатляющие успехи российского авиастроения. По словам главы государства, РФ есть что предложить своим партнёрам в области фундаментальных исследований в рамках авиастроения. Новые разработки утвердят страну в качестве лидера в авиакосмической сфере.

"МАКС устремлён в будущее, а будущее — за беспилотными летательными аппаратами. Хочу пожелать всем нам успехов", — заявил Путин.

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Как отметил президент, модели на МАКС-2021 отчётливо показывают большой потенциал развития российской авиации.

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Президент РФ Владимир Путин ранее прибыл на МАКС-2021 и поприветствовал гостей, официально открыв мероприятие.

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На МАКС-2021 Путину представят новый одномоторный российский истребитель

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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