Путин отметил впечатляющие успехи отечественного авиастроения
Российская авиация обладает большим потенциалом развития, указал глава государства на открытии Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
Фото © Андрей Тишин / LIFE
Во время выступления на МАКС-2021 президент РФ Владимир Путин отметил впечатляющие успехи российского авиастроения. По словам главы государства, РФ есть что предложить своим партнёрам в области фундаментальных исследований в рамках авиастроения. Новые разработки утвердят страну в качестве лидера в авиакосмической сфере.
"МАКС устремлён в будущее, а будущее — за беспилотными летательными аппаратами. Хочу пожелать всем нам успехов", — заявил Путин.
Как отметил президент, модели на МАКС-2021 отчётливо показывают большой потенциал развития российской авиации.
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Президент РФ Владимир Путин ранее прибыл на МАКС-2021 и поприветствовал гостей, официально открыв мероприятие.
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