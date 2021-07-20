Путин отметил впечатляющие успехи отечественного авиастроения

Во время выступления на МАКС-2021 президент РФ Владимир Путин отметил впечатляющие успехи российского авиастроения. По словам главы государства, РФ есть что предложить своим партнёрам в области фундаментальных исследований в рамках авиастроения. Новые разработки утвердят страну в качестве лидера в авиакосмической сфере.