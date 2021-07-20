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На МАКС-2021 Путину представят новый одномоторный российский истребитель

Президент примет участие в совещании по реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.

20 июля, 10:50
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Президент России Владимир Путин ознакомится с одномоторным российским истребителем на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин уже приветствовал гостей салона и официально открыл МАКС, глава государства после приступит к осмотру образцов авиатехники. Среди них будут представлены новые модели. В частности, одномоторный российский истребитель. Как заявил Песков, президент также посмотрит демонстрационные полёты.

Далее Путин примет участие в совещании по вопросам реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения. Беседа пройдёт в смешанном формате. На закрытой части совещания выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минтранса Виталий Савельев. Там будет рассказано о главных проектах в сфере гражданского авиастроения и о степени спроса на гражданские суда на отечественном рынке.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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