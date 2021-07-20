На МАКС-2021 Путину представят новый одномоторный российский истребитель

Президент России Владимир Путин ознакомится с одномоторным российским истребителем на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин уже приветствовал гостей салона и официально открыл МАКС, глава государства после приступит к осмотру образцов авиатехники. Среди них будут представлены новые модели. В частности, одномоторный российский истребитель. Как заявил Песков, президент также посмотрит демонстрационные полёты.

Далее Путин примет участие в совещании по вопросам реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения. Беседа пройдёт в смешанном формате. На закрытой части совещания выступят министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минтранса Виталий Савельев. Там будет рассказано о главных проектах в сфере гражданского авиастроения и о степени спроса на гражданские суда на отечественном рынке.