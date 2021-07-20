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Дату консультаций РФ и США по стратегической стабильности объявят позже, заявил Песков

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Москва и Вашингтон могут обсудить насущные вопросы уже 28 июля.

20 июля, 10:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, появившееся в американском издании The Hill о том, что 28 июля ожидаются переговоры России и США по стратегической стабильности.

"Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне согласовываются по линии, естественно, Министерства иностранных дел и Госдепартамента США", — сказал журналистам представитель Кремля.

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Песков отметил, что точная дата переговоров будет объявлена чуть позже.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков перечислил темы для стратегического диалога с США. Он отметил, что Москва выступает за "более широкий охват" вопросов, касающихся космоса.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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