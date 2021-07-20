Дату консультаций РФ и США по стратегической стабильности объявят позже, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение, появившееся в американском издании The Hill о том, что 28 июля ожидаются переговоры России и США по стратегической стабильности.

"Мы своевременно сообщим. Консультации на экспертном уровне согласовываются по линии, естественно, Министерства иностранных дел и Госдепартамента США", — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков отметил, что точная дата переговоров будет объявлена чуть позже.