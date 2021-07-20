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В Госдуме поддержали идею привлечения к ответственности за "лоббирование антивакцинации"

Люди могут отстаивать свои позиции, свою точку зрения в предметных дискуссиях в рамках экспертных сообществ, указал депутат.

20 июля, 10:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Нужно разбираться с гражданами, которые "лоббируют антивакцинацию" посредством ненаучной информации, при этом необходимы и дискуссии в экспертных сообществах. Таким мнением с RT поделился зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

"Идея правильная и понятная, потому что кто эти эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации? С этим нужно, безусловно, разбираться, эти люди должны быть объектом административного влияния, разъяснения", — отметил депутат.

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Люди могут отстаивать свою точку зрения по вакцинации, участвуя в дискуссиях и беседуя в экспертных сообществах. Но публикация ненаучной информации, не имеющей какого-либо отношения к медицине, должна пресекаться, уверен Говорин.

"В целом особенно через Интернет, когда масса совершенно ненаучной информации, дающейся людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, в конечном счёте и формирует вот такое неправильное отношение у части населения. Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жёсткое", — подытожил депутат.

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Ранее зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Особое внимание он уделил медработникам, которые отговаривают от прививок и распространяют недостоверную информацию.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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