В Госдуме поддержали идею привлечения к ответственности за "лоббирование антивакцинации"
Люди могут отстаивать свои позиции, свою точку зрения в предметных дискуссиях в рамках экспертных сообществ, указал депутат.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Нужно разбираться с гражданами, которые "лоббируют антивакцинацию" посредством ненаучной информации, при этом необходимы и дискуссии в экспертных сообществах. Таким мнением с RT поделился зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
"Идея правильная и понятная, потому что кто эти эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации? С этим нужно, безусловно, разбираться, эти люди должны быть объектом административного влияния, разъяснения", — отметил депутат.
Люди могут отстаивать свою точку зрения по вакцинации, участвуя в дискуссиях и беседуя в экспертных сообществах. Но публикация ненаучной информации, не имеющей какого-либо отношения к медицине, должна пресекаться, уверен Говорин.
"В целом особенно через Интернет, когда масса совершенно ненаучной информации, дающейся людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, в конечном счёте и формирует вот такое неправильное отношение у части населения. Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жёсткое", — подытожил депутат.
Ранее зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Особое внимание он уделил медработникам, которые отговаривают от прививок и распространяют недостоверную информацию.
Комментариев: 0