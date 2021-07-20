Эколог рассказала, ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары
На тихой охоте в этом году ставить крест пока рано, уверяет эксперт. Но всё будет зависеть от определённых погодных условий.
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Нынешнее лето, отличающееся аномальной и нетипичной для Северной столицы жарой, заставило петербуржцев беспокоиться о том, как палящий зной отразится на дарах леса. Стоит ли горожанам ждать грибов в этом году, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" академик Российской экологической академии и руководитель общественной организации "Природоохранный союз" Вероника Тарбаева.
Эксперт выразила уверенность, что на тихой охоте пока рано ставить крест. Она заявила, что даже после столь продолжительной жары почва успеет восстановиться, если в Петербург хотя бы на какое-то время вернётся привычная и любимая горожанами дождливая погода.
"Грибы — это особое царство со своими законами. Сейчас уже похолодание. Если в августе будут обильные дожди, то в сентябре у нас обязательно будут грибы", — сказала Тарбаева.
Ранее Лайф рассказывал, как при сборе грибов и валежника не влететь на штраф. В марте вступили в силу два приказа Минприроды (№ 496 "О правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" и № 494 "О правилах заготовки пищевых лесных ресурсов"), ужесточающие для россиян правила сбора валежника, грибов и даже берёзового сока.
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