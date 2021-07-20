НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эколог рассказала, ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары

На тихой охоте в этом году ставить крест пока рано, уверяет эксперт. Но всё будет зависеть от определённых погодных условий.

20 июля, 10:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нынешнее лето, отличающееся аномальной и нетипичной для Северной столицы жарой, заставило петербуржцев беспокоиться о том, как палящий зной отразится на дарах леса. Стоит ли горожанам ждать грибов в этом году, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" академик Российской экологической академии и руководитель общественной организации "Природоохранный союз" Вероника Тарбаева.

Эксперт выразила уверенность, что на тихой охоте пока рано ставить крест. Она заявила, что даже после столь продолжительной жары почва успеет восстановиться, если в Петербург хотя бы на какое-то время вернётся привычная и любимая горожанами дождливая погода.

Жителям Подмосковья временно запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

Жителям Подмосковья временно запретили посещать леса из-за угрозы пожаров

"Грибы — это особое царство со своими законами. Сейчас уже похолодание. Если в августе будут обильные дожди, то в сентябре у нас обязательно будут грибы", — сказала Тарбаева.

Минприроды опровергло введение новых правил сбора грибов и ягод, напугавших россиян

Минприроды опровергло введение новых правил сбора грибов и ягод, напугавших россиян

Ранее Лайф рассказывал, как при сборе грибов и валежника не влететь на штраф. В марте вступили в силу два приказа Минприроды (№ 496 "О правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов" и № 494 "О правилах заготовки пищевых лесных ресурсов"), ужесточающие для россиян правила сбора валежника, грибов и даже берёзового сока.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Не включившая поворотник автоледи напишет встречное заявление на угрожавшего доберманом водителя

вчера в 16:13

Минприроды опровергло введение новых правил сбора грибов и ягод, напугавших россиян

6 мая, 13:29

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

сегодня в 10:09
Life

В Кремле прокомментировали реакцию США на испытания "Циркона"

сегодня в 10:24

Против замминистра экологии Челябинской области Безрукова возбуждено уголовное дело

сегодня в 10:21

Новости партнеров

Layer 1