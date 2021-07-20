Депутат и председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн опубликовал кадры дома начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали ранее. Высокопоставленному правоохранителю вменяют организацию преступного сообщества, взяточничество и превышение полномочий. Фотографии из его шикарного особняка размещены в телеграм-канале депутата.













Судя по кадрам, Сафонов любит дорогие машины (у дома припаркованы два BMW), золото и хрусталь, лепнину, живопись — стены особняка украшают картины.