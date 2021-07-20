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Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Вместе с Сафоновым схвачено ещё 35 сотрудников, их подозревают в организации преступного сообщества.

20 июля, 10:09
<p>Фото © <a href="https://t.me/Hinshtein/970?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram-канал Александра Хинштейна</a></p>

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Депутат и председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн опубликовал кадры дома начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали ранее. Высокопоставленному правоохранителю вменяют организацию преступного сообщества, взяточничество и превышение полномочий. Фотографии из его шикарного особняка размещены в телеграм-канале депутата.

  • Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
    Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
  • Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
    Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
  • Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
    Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
  • Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
    Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
  • Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
    Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
  • Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна
    Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

Фото © Telegram-канал Александра Хинштейна

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Судя по кадрам, Сафонов любит дорогие машины (у дома припаркованы два BMW), золото и хрусталь, лепнину, живопись — стены особняка украшают картины.

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Напомним, что Алексея Сафонова задержали вместе с 35 сотрудниками управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Как заявил депутат Хинштейн, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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