Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью
Вместе с Сафоновым схвачено ещё 35 сотрудников, их подозревают в организации преступного сообщества.
Депутат и председатель Комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн опубликовал кадры дома начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали ранее. Высокопоставленному правоохранителю вменяют организацию преступного сообщества, взяточничество и превышение полномочий. Фотографии из его шикарного особняка размещены в телеграм-канале депутата.
Судя по кадрам, Сафонов любит дорогие машины (у дома припаркованы два BMW), золото и хрусталь, лепнину, живопись — стены особняка украшают картины.
Напомним, что Алексея Сафонова задержали вместе с 35 сотрудниками управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. Как заявил депутат Хинштейн, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём".
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