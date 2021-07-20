В московской квартире нашли тела двух женщин
Предполагается, что они умерли около пяти дней назад. Дверь в жилище пришлось вскрывать.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В квартире в одном из домов на юге Москвы вечером 19 июля были найдены тела матери и дочери. Об этом сообщает "МК". По предварительным данным, женщины 74 и 46 лет скончались около пяти дней назад.
"Дверь квартиры пришлось вскрывать: видимо, посторонних внутри не было. Пожилая женщина скончалась, предположительно, от сердечного приступа, тело её дочери нашли в ванне", — указывает издание.
Как отмечается, отрабатывается версия самоубийства дочери пенсионерки.
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