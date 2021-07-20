Против замминистра экологии Челябинской области Безрукова возбуждено уголовное дело
По данным СУ СК, преследование начато по факту превышения должностных полномочий. На месте работы и дома у чиновника проведены обыски.
Виталий Безруков. Фото © Челябинский обзор / Андрей Ткаченко
На заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — уточнили в ведомстве.
По данным следствия, в августе 2020 года подозреваемый, зная о негласной проверке по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о её проведении. Чиновник сделал это с целью распространения недостоверных данных по итогам проверки.
На месте работы и дома у Безрукова оперативники провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.
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Ранее Лайф рассказывал, что экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в превышении полномочий. Своими действиями чиновник причинил значительный материальный ущерб, а также нарушил права граждан, уточнили в Следственном комитете.
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