Против замминистра экологии Челябинской области Безрукова возбуждено уголовное дело

На заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в августе 2020 года подозреваемый, зная о негласной проверке по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о её проведении. Чиновник сделал это с целью распространения недостоверных данных по итогам проверки.

На месте работы и дома у Безрукова оперативники провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.