НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Против замминистра экологии Челябинской области Безрукова возбуждено уголовное дело

По данным СУ СК, преследование начато по факту превышения должностных полномочий. На месте работы и дома у чиновника проведены обыски.

20 июля, 10:21
<p>Виталий Безруков. Фото © <a href="https://obzor174.ru/u-zamestitelya-ministra-ekologii-chelyabinskoy-oblasti-ne-podtverdilos-zarazhenie-koronavirusom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Челябинский обзор</a> / Андрей Ткаченко</p>

Виталий Безруков. Фото © Челябинский обзор / Андрей Ткаченко

На заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — уточнили в ведомстве.

Экс-сенатора Королёва лишили водительских прав после странного ДТП на Lexus

Экс-сенатора Королёва лишили водительских прав после странного ДТП на Lexus

По данным следствия, в августе 2020 года подозреваемый, зная о негласной проверке по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о её проведении. Чиновник сделал это с целью распространения недостоверных данных по итогам проверки.

На месте работы и дома у Безрукова оперативники провели обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Ранее Лайф рассказывал, что экс-губернатору Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в превышении полномочий. Своими действиями чиновник причинил значительный материальный ущерб, а также нарушил права граждан, уточнили в Следственном комитете.

Главный свидетель по делу экс-главы Клинского района Подмосковья умер в колонии

Главный свидетель по делу экс-главы Клинского района Подмосковья умер в колонии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Южноуральске велосипедист случайно нашёл на обочине спящего мальчика

17 июля, 17:40

"На деле, а не на бумаге": Президент проверил, как реализуются национальные проекты

вчера в 18:00

В Новгородской области бывший зэк дважды ударил полицейского кирпичом по голове

сегодня в 09:51
Life

В Кремле прокомментировали реакцию США на испытания "Циркона"

сегодня в 10:24

Эколог рассказала, ждать ли петербуржцам грибов после аномальной жары

сегодня в 10:17

Новости партнеров

Layer 1