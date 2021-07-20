В Кремле прокомментировали реакцию США на испытания "Циркона"

"Путин неоднократно говорил, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определёнными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету... Всё это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были бы способны обезопасить Россию на фоне этих действий и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано", — отметил представитель Кремля.