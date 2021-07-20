В Кремле прокомментировали реакцию США на испытания "Циркона"
Песков напомнил, что Россия столкнулась с "поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности".
Фото © Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил реакцию Пентагона на испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые в США назвали угрозой и дестабилизирующим фактором.
"Путин неоднократно говорил, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определёнными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету... Всё это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были бы способны обезопасить Россию на фоне этих действий и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов. В Пентагоне новые российские гиперзвуковые системы назвали дестабилизирующим фактором.
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