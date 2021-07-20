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В Кремле прокомментировали реакцию США на испытания "Циркона"

Песков напомнил, что Россия столкнулась с "поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности".

20 июля, 10:24
<p>Фото © <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12329718@egNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Фото © Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил реакцию Пентагона на испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые в США назвали угрозой и дестабилизирующим фактором.

"Путин неоднократно говорил, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определёнными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету... Всё это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были бы способны обезопасить Россию на фоне этих действий и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано", — отметил представитель Кремля.

Пушков объяснил Пентагону, почему в России появился "Циркон"

Пушков объяснил Пентагону, почему в России появился "Циркон"

Напомним, накануне фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу "Цирконом" по наземной цели. Ракета поразила цель на удалении более 350 километров, скорость полёта составила около семи Махов. В Пентагоне новые российские гиперзвуковые системы назвали дестабилизирующим фактором.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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