"Необходимо двигаться вперёд": РПЛ поддерживает идею о проведении реформ в российском футболе
В ближайший месяц планируется проведение общего собрания лиги по данному вопросу.
Фото © ФК "Локомотив"
Российская премьер-лига поддерживает предложение РФС о проведении реформ лиг отечественного футбола. Об этом заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.
"РПЛ разделяет позицию РФС. Нам необходимо двигаться вперёд, совершенствовать в том числе структуру соревнований и повышать экономическую составляющую", — заявил Прядкин.
По его словам, в период с 10 по 20 августа запланировано проведение общего собрания лиги, где будут рассмотрены все материалы, так как клубы попросили возможность ознакомиться с документами. После этого они будут направлены в РФС.
Ранее Лайф сообщал, что РФС направил клубам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. В качестве основного недостатка существующей системы розыгрыша чемпионата России указано недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.
Комментариев: 0