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"Необходимо двигаться вперёд": РПЛ поддерживает идею о проведении реформ в российском футболе

В ближайший месяц планируется проведение общего собрания лиги по данному вопросу.

20 июля, 10:29
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Российская премьер-лига поддерживает предложение РФС о проведении реформ лиг отечественного футбола. Об этом заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

"РПЛ разделяет позицию РФС. Нам необходимо двигаться вперёд, совершенствовать в том числе структуру соревнований и повышать экономическую составляющую", — заявил Прядкин.

По его словам, в период с 10 по 20 августа запланировано проведение общего собрания лиги, где будут рассмотрены все материалы, так как клубы попросили возможность ознакомиться с документами. После этого они будут направлены в РФС.

В РФС объяснили необходимость реформы лиг

В РФС объяснили необходимость реформы лиг

Ранее Лайф сообщал, что РФС направил клубам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. В качестве основного недостатка существующей системы розыгрыша чемпионата России указано недостаточное количество высокоинтенсивных и высокорейтинговых матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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