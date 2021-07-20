Путин прилетел на МАКС-2021 на вертолёте. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиакосмический салон МАКС-2021 на вертолёте. Глава государства уже поприветствовал гостей и официально открыл МАКС.

"Приветствую вас на открытии юбилейного, 15-го, Международного авиакосмического салона. За прошедшие три десятилетия МАКС стал важной и востребованной площадкой для презентации отечественных достижений авиастроения. Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии, МАКС в полной степени отвечает международному статусу", — отметил Путин в своём приветственном слове.

Он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми странами. Президент выделил также сферы, для сотрудничества в которых должны объединяться учёные и конструкторы разных стран: это повышение безопасности полётов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства.