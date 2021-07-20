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В Москве свыше 4 миллионов человек привились от коронавируса

Из них более 2,2 миллиона человек вакцинированы двумя компонентами антиковидных препаратов.

20 июля, 10:44
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Число привившихся от коронавируса в Москве превысило четыре миллиона человек. При этом два компонента вакцины в Первопрестольной получило 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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"Всего в столице вакцинировано свыше четырёх миллионов человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 миллиона человек", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что около 2,5 млн россиян записались на вакцинацию через "Госуслуги". По словам вице-премьера Чернышенко, более 15 миллионов россиян получили электронные сертификаты через этот сервис.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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