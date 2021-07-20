В Москве свыше 4 миллионов человек привились от коронавируса

Число привившихся от коронавируса в Москве превысило четыре миллиона человек. При этом два компонента вакцины в Первопрестольной получило 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Всего в столице вакцинировано свыше четырёх миллионов человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 миллиона человек", — отметили в пресс-службе.