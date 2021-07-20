Сенсорный сад и вертикальная ферма станут частью экоцентра на северо-востоке Москвы
Проектное решение.
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Создание общественных пространств и новых точек притяжения входит в число ключевых задач программы «Мой район».
В пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы начали строительство уникального экоцентра. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты уже сделали основание, а сейчас монтируют металлокаркас и возводят стены, а на следующем этапе предстоит установить перегородки, положить кровлю, выполнить фасадные работы и внутреннюю отделку, а затем провести внутренние инженерные коммуникации.
При строительстве и оформлении павильона используют природные материалы, прежде всего дерево. Благодаря частичному витражному остеклению внутри экоцентра будет много естественного света. Рядом планируется сделать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад. Ожидается, что работы завершат уже в этом году.
Площадь экоцентра составит более 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят интерактивные выставочные залы, кинозал и профлабораторию, здесь посетители смогут познакомиться с экопрофессиями будущего. Экоцентр станет частью парка "Яуза".
В 2016–2020 годах уже привели в порядок пять участков парка общей площадью 135 гектаров. В этом году идёт благоустройство ещё двух участков — от улицы Мусоргского до проезда Дежнёва и от проезда Дежнёва до улицы Молодцова. "Яуза" станет одним из самых больших экопарков в Европе, единая зелёная зона протянется на 16 километров от МКАД до Ростокинского акведука.
Напомним, что создание новых общественных пространств и точек притяжения — одна из основных задач программы мэра "Мой район", которая реализуется в Москве с 2018 года. Это проект по созданию единого стандарта качества жизни и городской среды во всём городе. Её главная задача — создать комфортные условия жизни в каждом районе Москвы. Они должны быть комплексно благоустроены, в каждом из них должны появиться свои качественные поликлиники, хорошие школы, библиотеки, дома культуры, парки, скверы, должны быть созданы условия для занятий спортом. В то же время "Мой район" — это живой и постоянно развивающийся проект, который должен объединить в одну систему огромные наработки, связанные с благоустройством, качественными образованием, здравоохранением, работой и досугом горожан.