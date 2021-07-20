Большинство клубов РПЛ поддерживают отмену лимита на легионеров

"Позицию по лимиту на легионеров дадим после обсуждения с клубами. Безусловно, у нас позиция большинства клубов достаточно известна. Многие клубы за отмену лимита. Но это должен быть достаточно сообщающийся сосуд, мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, в том числе и развития наших молодых игроков", — подчеркнул Прядкин.