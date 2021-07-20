Большинство клубов РПЛ поддерживают отмену лимита на легионеров
Однако в этом вопросе необходимо учитывать все аспекты отечественного футбола, в том числе и развитие молодых игроков, уверены в Премьер-лиге.
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Большая часть клубов РПЛ поддерживают идею отмены лимита на легионеров в чемпионате страны. Об этом заявил глава организации Сергей Прядкин.
"Позицию по лимиту на легионеров дадим после обсуждения с клубами. Безусловно, у нас позиция большинства клубов достаточно известна. Многие клубы за отмену лимита. Но это должен быть достаточно сообщающийся сосуд, мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, в том числе и развития наших молодых игроков", — подчеркнул Прядкин.
Ранее Лайф сообщал, что РФС направил российским командам документ под названием "Реформа клубного футбола" с предложениями внести изменения в систему розыгрыша чемпионата страны. Согласно опубликованным данным, РПЛ уже через несколько лет может перейти на "швейцарскую систему".
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