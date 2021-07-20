В МЧС раскрыли площадь леса, сгоревшего в Якутии с начала массовых пожаров

С начала массовых природных пожаров в Якутии выгорело два с половиной миллиона гектаров леса. На данный момент деревья горят на общей площади в полтора миллиона гектаров. Об этом сообщает МЧС России.

Согласно оперативным данным Авиалесоохраны, сейчас на территории республики действуют 205 природных пожаров. Как уточняется, высокие классы пожарной опасности сохраняются на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов. Там зарегистрировано 160 очагов возгорания.

По информации МЧС России, за последние сутки в Якутии ликвидировано 27 природных пожаров на площади более 56 тысяч гектаров. Из-за действующих очагов в зоне сильной задымлённости находятся 48 населённых пунктов и город Якутск, куда из-за северо-западного ветра дым от пожаров идёт со стороны Горного улуса. Там ведётся тушение пожара возле села Магарас.

В ведомстве также уточнили, что в целом за сутки в тушении лесных пожаров было задействовано 2197 человек и 284 единицы спецтехники.