В аэропорту Внуково заработали курилки

В международном аэропорту Внуково возобновили работу специальные места для курения, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Всего их четыре: две комнаты находятся возле телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (международные воздушные линии), а другие две — около телетрапов № 8 и № 17 (внутренние воздушные линии).

"Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха", — указали в пресс-центре.

В настоящий момент в целях обеспечения санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения коронавируса в курительных комнатах одновременно может находиться не более двух человек.

Также ещё одно специальное место для курения было открыто ранее для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge (терминал А, второй этаж атриума зоны фонтана).