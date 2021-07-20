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В аэропорту Внуково заработали курилки

Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в курительных комнатах одновременно может находиться не больше двух человек.

20 июля, 11:12
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В международном аэропорту Внуково возобновили работу специальные места для курения, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Всего их четыре: две комнаты находятся возле телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (международные воздушные линии), а другие две — около телетрапов № 8 и № 17 (внутренние воздушные линии).

"Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха", — указали в пресс-центре.

В настоящий момент в целях обеспечения санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения коронавируса в курительных комнатах одновременно может находиться не более двух человек.

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Также ещё одно специальное место для курения было открыто ранее для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge (терминал А, второй этаж атриума зоны фонтана).

Утверждён закон о возвращении курилок в аэропорты

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Ранее Лайф писал, что 23 июля в аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал С. Туда будут переведены из терминала D международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Как указал гендиректор АО "МАШ", это свидетельствует о возвращении работы аэропорта в полномасштабный режим.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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