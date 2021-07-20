В аэропорту Внуково заработали курилки
Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в курительных комнатах одновременно может находиться не больше двух человек.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В международном аэропорту Внуково возобновили работу специальные места для курения, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Всего их четыре: две комнаты находятся возле телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29 (международные воздушные линии), а другие две — около телетрапов № 8 и № 17 (внутренние воздушные линии).
"Курительные комнаты полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха", — указали в пресс-центре.
В настоящий момент в целях обеспечения санитарной безопасности пассажиров и предупреждения распространения коронавируса в курительных комнатах одновременно может находиться не более двух человек.
Также ещё одно специальное место для курения было открыто ранее для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge (терминал А, второй этаж атриума зоны фонтана).
Ранее Лайф писал, что 23 июля в аэропорту Шереметьево возобновит работу терминал С. Туда будут переведены из терминала D международные рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Как указал гендиректор АО "МАШ", это свидетельствует о возвращении работы аэропорта в полномасштабный режим.
Комментариев: 0