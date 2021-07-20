Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра в Петербурге

Сборная России по футболу проведёт матч отбора чемпионата мира 2022 года против Кипра на стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча состоится 11 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени. За несколько дней до этого наша команда сыграет против Словакии в Казани.