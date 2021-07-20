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Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра в Петербурге

Перед этим наша команда встретится со словаками на стадионе "Ак-Барс-арена" в Казани.

20 июля, 11:20
<p>Фото © ТАСС/Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России по футболу проведёт матч отбора чемпионата мира 2022 года против Кипра на стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча состоится 11 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени. За несколько дней до этого наша команда сыграет против Словакии в Казани.

Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Словакии в Казани

Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Словакии в Казани

Кроме того, нашу сборную ждут ещё два домашних матча отборочного цикла: встреча против Хорватии пройдёт 1 сентября в "Лужниках", а игра с Мальтой — 7 сентября в Волгограде.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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