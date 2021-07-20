Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Кипра в Петербурге
Перед этим наша команда встретится со словаками на стадионе "Ак-Барс-арена" в Казани.
Фото © ТАСС/Александр Демьянчук
Сборная России по футболу проведёт матч отбора чемпионата мира 2022 года против Кипра на стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Встреча состоится 11 ноября, начало — в 20:00 по московскому времени. За несколько дней до этого наша команда сыграет против Словакии в Казани.
Кроме того, нашу сборную ждут ещё два домашних матча отборочного цикла: встреча против Хорватии пройдёт 1 сентября в "Лужниках", а игра с Мальтой — 7 сентября в Волгограде.
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