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СК показал видео из "золотого" особняка главы ставропольского ГИБДД

В отношении Алексея Сафонова и его подчинённых уже возбуждено уголовное дело.

20 июля, 11:55

Следователи показали видео из шикарного особняка начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого вместе с 35 подчинёнными задержали сегодня утром.

Обстановка дома поражает — всюду лепнина, картины, золотые раковины и унитазы, дорогая мебель, шикарные люстры. Ранее кадры интерьера публиковал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Лепнина, золото, картины: Хинштейн показал фото шикарного дома задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Он же первым сообщил и о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По словам Хинштейна, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём". В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 млн рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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