СК показал видео из "золотого" особняка главы ставропольского ГИБДД

Он же первым сообщил и о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. По словам Хинштейна, в регионе "действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всём". В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 млн рублей.