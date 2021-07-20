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Эксперт рассказал, ждать ли россиянам пустых полок в магазинах

Правительственные институты не допустят необдуманных действий, которые неблагоприятно отразятся на торговле, уверен Березнюк.

20 июля, 11:50
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Катастрофичной ситуации на полках российских магазинов в краткосрочной перспективе не предвидится, сказал в разговоре с Лайфом управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк. Так специалист прокомментировал предупреждение ретейлеров о риске нехватки товаров из-за мусорной реформы.

"АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли. — Прим. Лайфа) просит проработать закон и убрать либо заменить норму о блокировке. Поскольку ассоциация считает, что сейчас всё упирается просто в недостаток администрирования данного процесса, так как РОПом (расширенная ответственность производителей. — Прим. Лайфа) уже предусмотрены достаточно внушительные штрафы", — уточнил Илья Березнюк.

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По его словам, себестоимость у производителей питания ощутимо выросла за последние несколько лет. При этом стоимость, а главное, доступность продовольствия — один из важнейших факторов для населения. В такой ситуации, как считает эксперт, вряд ли правительственные институты допустят необдуманные действия, ведущие к последствиям, о которых предупредил ретейл.

"Скорее всего, стороны сумеют договориться и внести либо поправки, более чётко регулирующие данную законодательную инициативу, либо будет найден иной способ регулирования", — считает Илья Березнюк.

Ранее сообщалось, что ретейлеры предупредили о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы. Компании обратились в Минприроды и другие ведомства с просьбой пересмотреть законопроект. В самом министерстве призвали не пугать россиян дефицитом товаров. Как отметили в ведомстве, вот уже более четырёх лет действует ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки. Заявления о неких рисках похожи на манипуляции.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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