Эксперт рассказал, ждать ли россиянам пустых полок в магазинах

Катастрофичной ситуации на полках российских магазинов в краткосрочной перспективе не предвидится, сказал в разговоре с Лайфом управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк. Так специалист прокомментировал предупреждение ретейлеров о риске нехватки товаров из-за мусорной реформы.

"АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли. — Прим. Лайфа) просит проработать закон и убрать либо заменить норму о блокировке. Поскольку ассоциация считает, что сейчас всё упирается просто в недостаток администрирования данного процесса, так как РОПом (расширенная ответственность производителей. — Прим. Лайфа) уже предусмотрены достаточно внушительные штрафы", — уточнил Илья Березнюк.

По его словам, себестоимость у производителей питания ощутимо выросла за последние несколько лет. При этом стоимость, а главное, доступность продовольствия — один из важнейших факторов для населения. В такой ситуации, как считает эксперт, вряд ли правительственные институты допустят необдуманные действия, ведущие к последствиям, о которых предупредил ретейл.

"Скорее всего, стороны сумеют договориться и внести либо поправки, более чётко регулирующие данную законодательную инициативу, либо будет найден иной способ регулирования", — считает Илья Березнюк.