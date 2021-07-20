Путину показали новый истребитель пятого поколения
В "Ростехе" подчеркнули, что ЛТС — лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было.
Кадр из видео © "Ростех"
Президенту России Владимиру Путину, который сегодня находится на площадках МАКС-2021, показали новый истребитель пятого поколения ЛТС Checkmate. Об этом Лайфу рассказали в "Ростехе".
"После завершения торжественной церемонии открытия глава государства прибыл в выставочный павильон компании "Сухой", где глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС Checkmate", — говорится в сообщении.
Слюсарь рассказал президенту страны о высоких технических характеристиках машины, а также подчеркнул, что ЛТС — это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.
В "Ростехе" подчеркнули, что ЛТС — лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.
Ранее "Ростех" уже показывал снимки воздушного судна в чехле — пользователям предлагалось пофантазировать, как новинка выглядит без него. Позже госкорпорация показала фото носовой части новейшего российского истребителя, а затем выпустила тизер, в котором рассекретила "внешность" нового самолёта.
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