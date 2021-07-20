Путину показали новый истребитель пятого поколения

Президенту России Владимиру Путину, который сегодня находится на площадках МАКС-2021, показали новый истребитель пятого поколения ЛТС Checkmate. Об этом Лайфу рассказали в "Ростехе".

"После завершения торжественной церемонии открытия глава государства прибыл в выставочный павильон компании "Сухой", где глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов и генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь презентовали Путину новый истребитель ЛТС Checkmate", — говорится в сообщении.

Слюсарь рассказал президенту страны о высоких технических характеристиках машины, а также подчеркнул, что ЛТС — это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.