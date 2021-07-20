Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о строительстве, которое якобы ведётся около резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёве.

"Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарёве нет никаких строек. Это резиденция главы государства", — сказал журналистам представитель Кремля.

Песков отметил, что сайт, где был опубликован соответствующий материал, внесён в реестр запрещенной в России информации и в Кремле его не читают. Он подчеркнул, что может утверждать исключительно об отсутствии каких-либо строек на территории резиденции президента.