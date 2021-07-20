"Нет никаких строек": Песков опроверг информацию о масштабном строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарёве
Пресс-секретарь президента отметил, что сайт, где был опубликован соответствующий материал, внесён в реестр запрещенной в России информации, в Кремле его не читают.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о строительстве, которое якобы ведётся около резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёве.
"Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарёве нет никаких строек. Это резиденция главы государства", — сказал журналистам представитель Кремля.
Песков отметил, что сайт, где был опубликован соответствующий материал, внесён в реестр запрещенной в России информации и в Кремле его не читают. Он подчеркнул, что может утверждать исключительно об отсутствии каких-либо строек на территории резиденции президента.
А в декабре 2020-го Песков прокомментировал умозаключения о "президентском бункере" и одинаковых кабинетах для Путина. Представитель Кремля отметил, что одну и ту же комнату можно сфотографировать по-разному и искать отличия.
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