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"Нет никаких строек": Песков опроверг информацию о масштабном строительстве, якобы ведущемся в Ново-Огарёве

Пресс-секретарь президента отметил, что сайт, где был опубликован соответствующий материал, внесён в реестр запрещенной в России информации, в Кремле его не читают.

20 июля, 11:22
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о строительстве, которое якобы ведётся около резиденции Владимира Путина в Ново-Огарёве.

"Я не располагаю информацией про какие-то стройки. В Ново-Огарёве нет никаких строек. Это резиденция главы государства", — сказал журналистам представитель Кремля.

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Песков отметил, что сайт, где был опубликован соответствующий материал, внесён в реестр запрещенной в России информации и в Кремле его не читают. Он подчеркнул, что может утверждать исключительно об отсутствии каких-либо строек на территории резиденции президента.

А в декабре 2020-го Песков прокомментировал умозаключения о "президентском бункере" и одинаковых кабинетах для Путина. Представитель Кремля отметил, что одну и ту же комнату можно сфотографировать по-разному и искать отличия.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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